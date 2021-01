Bressa (gruppo Autonomie): serve una soluzione rapida, con Conte premier (Di domenica 31 gennaio 2021) Al presidente della Camera Roberto Fico 'abbiamo detto non solo di fare in fretta, ma di dare l'incarico a Giuseppe Conte'. Così il senatore Gianclaudio Bressa, parlando a nome del gruppo delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) Al presidente della Camera Roberto Fico 'abbiamo detto non solo di fare in fretta, ma di dare l'incarico a Giuseppe'. Così il senatore Gianclaudio, parlando a nome deldelle ...

Al presidente della Camera Roberto Fico 'abbiamo detto non solo di fare in fretta, ma di dare l'incarico a Giuseppe Conte'. Così il senatore Gianclaudio Bressa, parlando a nome del gruppo delle Autonomie dopo il colloquio con Fico. 'Riteniamo che sia la garanzia di una soluzione rapida che possa garantire continuità ad un lavoro che noi già ritenevamo ...

Autonomie:incarico a Conte, fare presto

Questo quello che ha detto Claudio Bressa a nome del gruppo delle Autonomie del Senato, dopo le consultazioni alla Camera dal presidente Fico.

Seconda giornata di consultazioni per il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di verificare la possibilità di un governo Conte ter a partire dall'attuale maggioranza c ...

Secondo giorno di consultazioni per il Presidente della Camera Roberto Fico, impegnato a verificare che in Parlamento vi sia una maggioranza per il governo. I colloqui - avviati con M5s, Pd, Iv e Leu ...

