Bob a 4, Francesco Friedrich vince anche a Igls e fa sua la Sfera di Cristallo, 20° Baumgartner (Di domenica 31 gennaio 2021) Francesco Friedrich ormai non è più un bobbista, è un vero e proprio “cannibale”. Dopo aver messo le mani nella giornata di ieri sulla Sfera di Cristallo della Coppa del Mondo di bob a 2 2020-2021, infatti, oggi il nativo di Pirna, in Sassonia, ha completato il bis anche con la Coppa di bob a 4. Con questo ennesimo trionfo, giunto nell’ultimo atto di Igls-Innsbruck (Austria), quarto appuntamento della stagione vinto su altrettante uscite, il classe 1990 ha ulteriormente rimpolpato il suo palmares che ora vede ben sette Sfere di Cristallo (quattro nel bob a 2 e tre nel bob a 4) con il successo numero 52 in carriera in Coppa del Mondo (la quindicesima nel bob a 4). In classifica generale il teutonico chiude a punteggio pieno con 900 punti contro gli 830 di Maier. Numeri ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021)ormai non è più un bobbista, è un vero e proprio “cannibale”. Dopo aver messo le mani nella giornata di ieri sulladidella Coppa del Mondo di bob a 2 2020-2021, infatti, oggi il nativo di Pirna, in Sassonia, ha completato il biscon la Coppa di bob a 4. Con questo ennesimo trionfo, giunto nell’ultimo atto di-Innsbruck (Austria), quarto appuntamento della stagione vinto su altrettante uscite, il classe 1990 ha ulteriormente rimpolpato il suo palmares che ora vede ben sette Sfere di(quattro nel bob a 2 e tre nel bob a 4) con il successo numero 52 in carriera in Coppa del Mondo (la quindicesima nel bob a 4). In classifica generale il teutonico chiude a punteggio pieno con 900 punti contro gli 830 di Maier. Numeri ...

