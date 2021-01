Ansia per Sofia Goggia: caduta su una pista turistica e portata via in barella (Di domenica 31 gennaio 2021) Come riporta La Gazzetta dello Sport non ci sono ancora notizie ufficiali sulle sue condizioni, ma si teme un nuovo infortunio alle ginocchia, l'ennesimo a pochi giorni dai campionati del mondo di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 gennaio 2021) Come riporta La Gazzetta dello Sport non ci sono ancora notizie ufficiali sulle sue condizioni, ma si teme un nuovo infortunio alle ginocchia, l'ennesimo a pochi giorni dai campionati del mondo di ...

Gazzetta_it : In ansia per @goggiasofia, infortunata dopo una caduta su una pista turistica a Garmisch. Tutti gli aggiornamenti… - redazioneiene : Generazione Covid: i nostri ragazzi rischiano di restare segnati per anni #LeIene - Europarl_IT : Per il Parlamento europeo il diritto alla disconnessione dovrebbe essere un diritto fondamentale: essere costretti… - DarkLadyMouse : @GreenVanilLaura @LiaPomponio @lasorelladiKarl @WRicciardi Io sto facendo di tutto per non dimenticarmi com'era pri… - hazsangels : Personalmente non mi piace l'aereo per Tommaso sull'ansia... Non è necessario ricordarglielo e mettere in mezzo se… -

Ultime Notizie dalla rete : Ansia per Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1 febbraio 2021: Carletto bullizzato! Lo scandalo distrugge Clelia

Il Conti cerca di trovare l' idea giusta per la festa degli innamorati e per renderla speciale nel ... La ragazza sembra entusiasta ma nasconde dentro di sé una grande ansia : sposare Cosimo è la scelta ...

Ansia per Sofia Goggia: caduta su una pista turistica e portata via in barella

La campionessa bergamasca di sci Sofia Goggia è caduta su una pista turistica a Garmisch , in Germania , mentre stava tornando dalla partenza all'arrivo insieme alle colleghe dopo la notizia della ...

Giorgia Martone, l’ansia per l’isteroscopia e l’arresto cardiaco sotto i ferri Corriere della Sera Ansia per Sofia Goggia: via in barella dopo la caduta, guai al ginocchio

La 28enne azzurra è stata tradita dalla neve fresca, è caduta rotolando per diversi metri, perdendo anche il casco. Subito soccorsa, Sofia è stata trasportata in ospedale in barella: si teme un nuovo ...

Vogliamo delle risposte

Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.

Il Conti cerca di trovare l' idea giustala festa degli innamorati erenderla speciale nel ... La ragazza sembra entusiasta ma nasconde dentro di sé una grande: sposare Cosimo è la scelta ...La campionessa bergamasca di sci Sofia Goggia è caduta su una pista turistica a Garmisch , in Germania , mentre stava tornando dalla partenza all'arrivo insieme alle colleghe dopo la notizia della ...La 28enne azzurra è stata tradita dalla neve fresca, è caduta rotolando per diversi metri, perdendo anche il casco. Subito soccorsa, Sofia è stata trasportata in ospedale in barella: si teme un nuovo ...Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.