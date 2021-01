Shell colpevole di inquinamento da petrolio: dovrà risarcire gli agricoltori nigeriani. “Ora le vittime dello sfruttamento possono vincere” (Di sabato 30 gennaio 2021) Un verdetto storico: Shell Nigeria dovrà risarcire gli agricoltori nigeriani le cui terre furono danneggiate dalle fuoriuscite di greggio nel Delta del Niger. Lo ha stabilito la Corte d’Appello dell’Aja, chiamata a decidere sula causa intentata da quattro contadini nigeriani e da Milieudefensie, la filiale olandese dell’ong Friends of the Earth. La causa era stata avviata per la prima volta nel 2008 e riguarda un caso di inquinamento da petrolio. Shell Nigeria, in particolare, è stata riconosciuta responsabile dell’inquinamento da idrocarburi in tre località nel Delta del Niger, ma la vera vittoria degli ambientalisti è che, secondo il tribunale, la società madre Royal Dutch Shell aveva il dovere di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Un verdetto storico:Nigeriaglile cui terre furono danneggiate dalle fuoriuscite di greggio nel Delta del Niger. Lo ha stabilito la Corte d’Appello dell’Aja, chiamata a decidere sula causa intentata da quattro contadinie da Milieudefensie, la filiale olandese dell’ong Friends of the Earth. La causa era stata avviata per la prima volta nel 2008 e riguarda un caso didaNigeria, in particolare, è stata riconosciuta responsabile dell’da idrocarburi in tre località nel Delta del Niger, ma la vera vittoria degli ambientalisti è che, secondo il tribunale, la società madre Royal Dutchaveva il dovere di ...

