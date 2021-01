Serie A, Martinez e Lukaku trascinano l'Inter: 4 - 0 con il Benevento (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo le vittorie di Milan e Juve, l'Inter risponde presente. Nella 20.ma giornata di Serie A la squadra di Conte batte il Benevento 4 - 0 e rimane a - 2 dai rossoneri e a +5 dai bianconeri (con una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo le vittorie di Milan e Juve, l'risponde presente. Nella 20.ma giornata diA la squadra di Conte batte il4 - 0 e rimane a - 2 dai rossoneri e a +5 dai bianconeri (con una ...

OptaPaolo : 10 - Lautaro Martínez è il giocatore più giovane tra quelli in doppia cifra in questa Serie A e il quarto più giova… - sportface2016 : #InterBenevento, #Lautaro: 'Rinnovo? Qui sono felice, si risolverà tutto' #SerieA - Visio10x : RT @OptaPaolo: 10 - Lautaro Martínez è il giocatore più giovane tra quelli in doppia cifra in questa Serie A e il quarto più giovane nei ci… - MarisciaFox : RT @OptaPaolo: 10 - Lautaro Martínez è il giocatore più giovane tra quelli in doppia cifra in questa Serie A e il quarto più giovane nei ci… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Serie A, Martinez e Lukaku trascinano l'Inter: 4-0 con il Benevento #inter -