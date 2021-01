Se questo è amore è la storia, vera e incredibile, della passione ad Auschwitz tra un soldato delle Ss e un’ebrea (Di sabato 30 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=EatBUMtOaww Inizia tutto con una foto, quella di Helena Citron, prigioniera ad Auschwitz con pigiama a righe e foulard in testa come tutte. Solo che nello scatto è sola, in una giornata di sole, sorridente e ben pasciuta. È un’immagine stranissima, molto lontana da quello a cui siamo abituati quando si parla di Olocausto. Ed è ancora più strana se si considera che ad averla scattata è un soldato delle Ss, Franz Wunsch. Se non fosse per la divisa da prigioniera si direbbe che Helena è in vacanza. Da qui parte Se questo è amore, documentario appena distribuito da Wanted, che racconta l’incredibile storia di una donna e di un uomo che si innamorano all’interno del campo di concentramento più noto pur stando agli opposti ... Leggi su wired (Di sabato 30 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=EatBUMtOaww Inizia tutto con una foto, quella di Helena Citron, prigioniera adcon pigiama a righe e foulard in testa come tutte. Solo che nello scatto è sola, in una giornata di sole, sorridente e ben pasciuta. È un’immagine stranissima, molto lontana da quello a cui siamo abituati quando si parla di Olocausto. Ed è ancora più strana se si considera che ad averla scattata è unSs, Franz Wunsch. Se non fosse per la divisa da prigioniera si direbbe che Helena è in vacanza. Da qui parte Se, documentario appena distribuito da Wanted, che racconta l’di una donna e di un uomo che si innamorano all’interno del campo di concentramento più noto pur stando agli opposti ...

