Sapete quanto guadagna Flavio Insinna? Il conduttore ha uno stipendio da capogiro (Di domenica 31 gennaio 2021) Il conduttore de L’Eredità ha uno stipendio esorbitante a sei zeri. Flavio Insinna è anche felicemente fidanzato con Adriana Riccio Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@FlavioInsinna ) Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. conduttore poliedrico e attore in “Don Matteo”, da settembre 2018 L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilde L’Eredità ha unoesorbitante a sei zeri.è anche felicemente fidanzato con Adriana Riccio Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è uno dei conduttori più amati della televisione italiana.poliedrico e attore in “Don Matteo”, da settembre 2018 L'articolo proviene da YesLife.it.

tpwkbauttw : RT @auryxlou: non sapete quanto mi fa ridere questa cosa ma comunque noi abbiamo ancora le visioni eh - xmenreds : @BlackxOlsen ma non lo sapete neanche voi cosa significa il termine a quanto pare quindi cosa parlate - DeviStareCalmo : Lunedì zona gialla. Sì, andrò a mangiare fuori, ma in un posto dove mi sento al sicuro e dove so già ci sarà pochis… - aflickerrofhope : RT @aflickerrofhope: non sapete quanto mi faccia felice louis - st3fanina : @Esaurita9 sapete quanto ce li rompete a noi -