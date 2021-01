Sampdoria-Juventus 0-2, buone conferme per Andrea Pirlo (Di sabato 30 gennaio 2021) La Juventus riprende la marcia e continua a macinare punti e buon gioco. Un’altra vittoria per 2-0 e un’altra porta inviolata, come contro il Bologna, sul campo di un Sampdoria fin troppo arrendevole sin dalle battute iniziali, ma schiacciata da un’ottima Juve. Pirlo può essere soddisfatto soprattutto del primo tempo, chiuso in vantaggio grazie al gol di Chiesa su ottima azione corale degli attaccanti, ma che poteva terminare anche con un punteggio più largo. Ottimo il pressing e veloce il recupero palla bianconero in riaggressione. LEGGI ANCHE: Juventus, Paratici: "Ramsey e Rabiot? Siamo contenti di loro. Rovella qui in futuro" Nella ripresa calano i ritmi, con una Juve comunque apparsa bene fisicamente, e con una leggera sofferenza nel finale, quando la Sampdoria ha prodotto il massimo sforzo in ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Lariprende la marcia e continua a macinare punti e buon gioco. Un’altra vittoria per 2-0 e un’altra porta inviolata, come contro il Bologna, sul campo di unfin troppo arrendevole sin dalle battute iniziali, ma schiacciata da un’ottima Juve.può essere soddisfatto soprattutto del primo tempo, chiuso in vantaggio grazie al gol di Chiesa su ottima azione corale degli attaccanti, ma che poteva terminare anche con un punteggio più largo. Ottimo il pressing e veloce il recupero palla bianconero in riaggressione. LEGGI ANCHE:, Paratici: "Ramsey e Rabiot? Siamo contenti di loro. Rovella qui in futuro" Nella ripresa calano i ritmi, con una Juve comunque apparsa bene fisicamente, e con una leggera sofferenza nel finale, quando laha prodotto il massimo sforzo in ...

goal : Federico Chiesa and Aaron Ramsey score as Juventus beat Sampdoria ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - Fthlarizaldy : RT @goal: Federico Chiesa and Aaron Ramsey score as Juventus beat Sampdoria ?? - RepJuventus : Sampdoria-Juventus 0-2, Chiesa e Ramsey tengono i bianconeri in corsa scudetto -