Samp - Juve, dalle 18 la diretta: Pirlo con Ronaldo - Morata (Di sabato 30 gennaio 2021) Juventus 'costretta' a rispondere a stretto giro di posta alla vittoria del Milan a Bologna, pena veder di nuovo allontanarsi la vetta della classifica. Pirlo a Genova contro una Samp che viene da due ... Leggi su leggo (Di sabato 30 gennaio 2021)ntus 'costretta' a rispondere a stretto giro di posta alla vittoria del Milan a Bologna, pena veder di nuovo allontanarsi la vetta della classifica.a Genova contro unache viene da due ...

forumJuventus : Pirlo pre #SampJuve: 'Chiesa e Morata titolari, Fagioli rimarrà in prima squadra. Dybala lo valutiamo giorno per gi… - juventusfc : ?? ?? Focus sulla Sampdoria ?? - forumJuventus : Il Giornale: 'Juve, con la Samp via a 44 giorni di fuoco Inter, Roma, Napoli, Porto. In un mese e mezzo la Signora… - infoitsport : Samp-Juve, formazioni ufficiali: gioca McKennie, fuori de Ligt! Quagliarella c’è - Daniele20732837 : RT @_esegesi_: Per chi me l'ha chiesta. Tocchi in area/rigori a favore in Serie A: 39 Milan 80 Crotone 85 Sassuolo 89 Samp 97 Roma 97 Bene… -