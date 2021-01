Ponte Albiano Magra (Ms): autorizzato il progetto, cantieri aperti a marzo 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) Il termine dei lavori e l'apertura al traffico e' prevista a marzo2022. L'investimento complessivo e' pari a 23,8 milioni di euro. Il nuovo Ponte sul fiume Magra, a monte di quello attuale, avra' un tracciato pressoche' rettilineo e sara' composto da quattro campate Leggi su firenzepost (Di sabato 30 gennaio 2021) Il termine dei lavori e l'apertura al traffico e' prevista a2022. L'investimento complessivo e' pari a 23,8 milioni di euro. Il nuovosul fiume, a monte di quello attuale, avra' un tracciato pressoche' rettilineo e sara' composto da quattro campate

SusannaCeccardi : Da aprile 2020, dopo il crollo del ponte di Albiano, non sono riusciti a togliere neanche il furgoncino della Barto… - SusannaCeccardi : Lo avevamo detto più volte, in campagna elettorale, che le macerie presenti nell’alveo del fiume andavano rimosse q… - FirenzePost : Ponte Albiano Magra (Ms): autorizzato il progetto, cantieri aperti a marzo 2021 - cdsnews : #attualita #lunigiana - Approvato il progetto definitivo per Albiano, ponte pronto a marzo 2022 - sulsitodisimone : RT @GazzettadellaSp: A marzo 2022 prevista l'apertura del nuovo ponte di Albiano, ecco come sarà -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Albiano Ponte di Albiano, approvato il progetto dalla Conferenza dei Servizi

Oggi si è conclusa la seduta finale della Conferenza di Servizi che ha autorizzato il progetto definitivo del nuovo ponte di Albiano Magra. L'opera aveva già ottenuto giovedì scorso parere ambientale positivo. Come previsto dal cronoprogramma stabilito dal piano del nuovo Commissario Fulvio Maria Soccodato, insieme ...

Ponte sul Magra, Giani: 'C'è un'inchiesta in corso, non potevamo rimuovere i detriti'

Dopo la piena che ha portato via i resti del ponte di Albiano Magra ad Aulla crollato l'8 aprile del 2020, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani interviene sull'accaduto "per fare chiarezza" attraveros un post su facebook: " ...

Crollo del ponte di Albiano Magra: il maltempo spazza via gli ultimi resti / VIDEO LA NAZIONE Ponte Albiano Magra (Ms): autorizzato il progetto, cantieri aperti a marzo 2021

Il termine dei lavori e l’apertura al traffico e’ prevista a marzo2022. L’investimento complessivo e’ pari a 23,8 milioni di euro. Il nuovo ponte sul fiume Magra, a monte ...

Prima i giornali a casa, poi la torta

Il postino consegna la posta, l’edicolante ti porta i quotidiani a casa e se non ha particolari urgenze per interrompere la solitudine dei clienti più anziani, accetta la fetta di torta della nonna e ...

Oggi si è conclusa la seduta finale della Conferenza di Servizi che ha autorizzato il progetto definitivo del nuovodiMagra. L'opera aveva già ottenuto giovedì scorso parere ambientale positivo. Come previsto dal cronoprogramma stabilito dal piano del nuovo Commissario Fulvio Maria Soccodato, insieme ...Dopo la piena che ha portato via i resti deldiMagra ad Aulla crollato l'8 aprile del 2020, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani interviene sull'accaduto "per fare chiarezza" attraveros un post su facebook: " ...Il termine dei lavori e l’apertura al traffico e’ prevista a marzo2022. L’investimento complessivo e’ pari a 23,8 milioni di euro. Il nuovo ponte sul fiume Magra, a monte ...Il postino consegna la posta, l’edicolante ti porta i quotidiani a casa e se non ha particolari urgenze per interrompere la solitudine dei clienti più anziani, accetta la fetta di torta della nonna e ...