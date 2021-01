Pirlo: «Ronaldo non è importante che segni sempre, su Chiesa e Chiellini…» (Di sabato 30 gennaio 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Sampdoria. Le sue parole Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Ronaldo – «Non è importante che segni in tutte le partite, ma che dia sempre l’apporto necessario alla squadra». Chiesa – «Ha portato energia, freschezza, fame. E’ giovane, è arrivato in una grande squadra e si è approcciato con grandi campioni e grandi partita. E’ entrato in punta di piedi all’inizio, ma ora sta bene, è libero di testa. Lavoriamo sui suoi tagli, finalmente riesce a chiudere l’azione quando andiamo dall’altra parte». ANALISI – «Peccato non averla chiusa prima. Abbiamo fatto una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Andrea, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Sampdoria. Le sue parole Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «Non èchein tutte le partite, ma che dial’apporto necessario alla squadra».– «Ha portato energia, freschezza, fame. E’ giovane, è arrivato in una grande squadra e si è approcciato con grandi campioni e grandi partita. E’ entrato in punta di piedi all’inizio, ma ora sta bene, è libero di testa. Lavoriamo sui suoi tagli, finalmente riesce a chiudere l’azione quando andiamo dall’altra parte». ANALISI – «Peccato non averla chiusa prima. Abbiamo fatto una ...

