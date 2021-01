Pensioni anticipate 2021: l'uscita per i nati dal 1958 ma non per tutti (Di sabato 30 gennaio 2021) Nella legge di Bilancio è stata confermata l'Ape sociale e già per i nati le 1958 si possono aprire le porte della quiescenza. La misura probabilmente è l'unica attualmente in vigore (ma il discorso vale anche per quota 41, pur con le dovute differenze) che rispecchia i parametri Ue. Infatti misure di anticipo previdenziale da anni sono viste in maniera negativa da Bruxelles che continua a chiedere misure che riducano la spesa pubblica, Pensioni comprese. E adesso che c'è in ballo la questione del Recovery Fund, la situazione non è certo cambiata, anzi, perché la riforma di cui tanto si parla non potrà certo prevedere misure che aumentino la spesa previdenziale per lo Stato. I soldi del Recovery Fund alcune condizionalità le contengono per forza. Piuttosto bisogna consentire al massimo, uscite anticipate per le ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 gennaio 2021) Nella legge di Bilancio è stata confermata l'Ape sociale e già per ilesi possono aprire le porte della quiescenza. La misura probabilmente è l'unica attualmente in vigore (ma il discorso vale anche per quota 41, pur con le dovute differenze) che rispecchia i parametri Ue. Infatti misure di anticipo previdenziale da anni sono viste in maniera negativa da Bruxelles che continua a chiedere misure che riducano la spesa pubblica,comprese. E adesso che c'è in ballo la questione del Recovery Fund, la situazione non è certo cambiata, anzi, perché la riforma di cui tanto si parla non potrà certo prevedere misure che aumentino la spesa previdenziale per lo Stato. I soldi del Recovery Fund alcune condizionalità le contengono per forza. Piuttosto bisogna consentire al massimo, usciteper le ...

