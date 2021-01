NBA | la classifica dei giocatori più pagati nel 2021

(Di sabato 30 gennaio 2021) LadeiNBA piùnel: al primo post LeBron James, le tre stelle dei Nets nella Top 10. Iniziata la nuova stagione di NBA, dalle colonne di Forbes arrivano i dati sugli incassi deie ladei piùnel. Siamo di fronte a cifre stellari che testimoniano come il basket negli Usa sia una vera e propria industria in grado di muovere miliari. Fonte foto: https://www.facebook.com/nbaNBA, ipiùnelLadeiNBA piùnelpresenta alcune conferme (scontate) rispetto agli ultimi anni ma anche delle new entry nell’Olimpo del ...

sportli26181512 : NBA, i giocatori più pagati del 2021, compresi gli accordi commerciali. CLASSIFICA: Per la NBA l'ultimo anno è stat… - SkySportNBA : NBA, i giocatori più pagati del 2021, compresi gli accordi commerciali. CLASSIFICA #SkyNBA #NBA - supportersmagaz : #Nba gli @utahjazz fanno davvero sul serio, undicesima vittoria in fila e classifica sempre più solida #TakeNote… - rprat75 : 10 vittorie di fila, miglior record #NBA: gli Utah Jazz stanno stupendo tutti. Ho provato a fare ordine sui perché… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Formichina #Utah: mentre le altre stentano, i #Jazz accumulano vittorie @Nba #basket -

Ultime Notizie dalla rete : NBA classifica

Sky Sport

...di livello che permette a San Antonio di affiancare i Nuggets in, con DeMar DeRozan autore di 30 punti e 10 assist, per i Nuggets, Nikola Jokic serve 35 punti, 10 rimbalzi e 5 assist.: ...Ladei 10 giocatoripiù pagati #10 - Damian Lillard Squadra: Portland Trail Blazers Guadagni totali: 39 milioni di dollari Stipendio: 25 milioni Sponsorizzazioni: 14 milioni #9 - Chris ...Undicesima vittoria consecutiva e primo posto consolidato in vetta alla Western Conference: Utah Jazz nel turno di questa notte in Nba ha travolto anche i Dallas Mavericks 120-101, e continua la sua i ...NBA 2020/2021: Utah fa 11 di fila contro Dallas, Brooklyn sul velluto contro OKC. New Orleans sorprende Milwaukee ...