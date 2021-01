Marotta: “Lukaku non è aggressivo, ma non è stato uno spot positivo per il calcio” (Di sabato 30 gennaio 2021) Ai microfoni di Dazn, prima di Inter-Benevento, ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Ha commentato la semi-rissa tra Ibra e Lukaku nel derby di Milano. “Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Conoscendo Lukaku posso dire che non è una persona aggressiva ma non è stato uno spot positivo per il calcio. Noi dirigenti abbiamo l’obbligo di educare i tesserati ad evitare questi comportamenti”. Su Dzeko: “Gli agenti sono stati un po’ audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l’oste. Si è chiusa prima ancora di aprirsi. Credo che questo sia il gruppo col quale termineremo la stagione”. Sul rinnovo di Lautari; “Siamo in un momento di difficoltà a livello societario e ci siamo compattati come area sport. L’aspetto dei ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Ai microfoni di Dazn, prima di Inter-Benevento, ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe. Ha commentato la semi-rissa tra Ibra enel derby di Milano. “Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Conoscendoposso dire che non è una persona aggressiva ma non èunoper il. Noi dirigenti abbiamo l’obbligo di educare i tesserati ad evitare questi comportamenti”. Su Dzeko: “Gli agenti sono stati un po’ audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l’oste. Si è chiusa prima ancora di aprirsi. Credo che questo sia il gruppo col quale termineremo la stagione”. Sul rinnovo di Lautari; “Siamo in un momento di difficoltà a livello societario e ci siamo compattati come area sport. L’aspetto dei ...

