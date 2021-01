Le pagelle del Benevento – Una notte da incubo per troppi giallorossi (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – Prestazione da dimenticare per il Benevento che perde 4-0 a San Siro contro l’Inter. Di seguito le pagelle dei giallorossi: Montipò 4,5: Beffato da una deviazione in avvio, nella ripresa macchia la sua gara col clamoroso errore che regala a Lukaku il 3-0. Caldirola 5: Rischia il fallo da rigore su Lautaro, si fa ammonire in una prima frazione giocata in apnea a causa delle avanzate dell’argentino, di Hakimi e di Barella. Esce allo scoccare dell’ora di gioco, poco dopo il raddoppio interista. (15’st Pastina 5,5: inizia da terzino, chiude nella linea a tre. Seconda presenza indimenticabile per lo scenario, purtroppo anche per il risultato finale). Barba 5,5: Inzaghi lo schiera centrale nella difesa a tre. Sfortunato sul raddoppio di Lautaro che indirizza definitivamente il match. Serata durissima ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – Prestazione da dimenticare per ilche perde 4-0 a San Siro contro l’Inter. Di seguito ledei: Montipò 4,5: Beffato da una deviazione in avvio, nella ripresa macchia la sua gara col clamoroso errore che regala a Lukaku il 3-0. Caldirola 5: Rischia il fallo da rigore su Lautaro, si fa ammonire in una prima frazione giocata in apnea a causa delle avanzate dell’argentino, di Hakimi e di Barella. Esce allo scoccare dell’ora di gioco, poco dopo il raddoppio interista. (15’st Pastina 5,5: inizia da terzino, chiude nella linea a tre. Seconda presenza indimenticabile per lo scenario, purtroppo anche per il risultato finale). Barba 5,5: Inzaghi lo schiera centrale nella difesa a tre. Sfortunato sul raddoppio di Lautaro che indirizza definitivamente il match. Serata durissima ...

