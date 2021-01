Lazio, Lotito rilancia su De Laurentiis e anticipa gli stipendi di febbraio e marzo (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si mette in scia di Aurelio De Laurentiis e paga anche lui gli stipendi ai suoi calciatori. Fino a ieri, il presidente del Napoli era l’unico ad aver saldato tutte le mensilità, compresa quella di gennaio, alla squadra. Lotito rilancia e paga addirittura in anticipo le prossime due mensilità, quelle di febbraio e marzo 2021. All’Ansa ha spiegato il motivo del gesto: “L’ho fatto per dare un segnale”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della, Claudio, si mette in scia di Aurelio Dee paga anche lui gliai suoi calciatori. Fino a ieri, il presidente del Napoli era l’unico ad aver saldato tutte le mensilità, compresa quella di gennaio, alla squadra.e paga addirittura in anticipo le prossime due mensilità, quelle di2021. All’Ansa ha spiegato il motivo del gesto: “L’ho fatto per dare un segnale”. L'articolo ilNapolista.

