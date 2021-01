Khedira Juventus, addio o reintegro in rosa? Nuova indiscrezione sul tedesco (Di sabato 30 gennaio 2021) Khedira Juventus – Da tempo ormai Sami Khedira è fuori rosa. Alla Juventus da separato in casa, continua a rifiutare qualsiasi offerta bianconera sulla rescissione contrattuale. Dal mercato pochi segnali ma nessun affondo decisivo. Andrea Pirlo ha sempre avuto grande stima del tedesco ma non lo ha mai convocato, nonostante si alleni sempre con la squadra. Spunta dunque una Nuova indiscrezione sul suo futuro. Khedira Juventus, addio o reintegro in rosa? Indiscrezioni sul futuro di Khedira. Secondo Tuttosport oggi in edicola la Juventus continua a premere sull’acceleratore della cessione di Khedira, mentre il Corriere ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 30 gennaio 2021)– Da tempo ormai Samiè fuori. Allada separato in casa, continua a rifiutare qualsiasi offerta bianconera sulla rescissione contrattuale. Dal mercato pochi segnali ma nessun affondo decisivo. Andrea Pirlo ha sempre avuto grande stima delma non lo ha mai convocato, nonostante si alleni sempre con la squadra. Spunta dunque unasul suo futuro.in? Indiscrezioni sul futuro di. Secondo Tuttosport oggi in edicola lacontinua a premere sull’acceleratore della cessione di, mentre il Corriere ...

delca_it : @soniamazzocchi7 A parer mio la miglior Juventus quest'anno si è vista quando ha schierato 3 centrocampisti puri. D… - rjollat : @AndreaUsvi @boninisyzidanes @therestofeden @Nscavi2 @1897j Quindi? Se la Juventus non riuscisse a sopportare lo st… - sportal_it : Sami Khedira: mossa a sorpresa della Juventus - Leryn23212354 : RT @ZZiliani: Pare che la #Juventus voglia reintegrare #Khedira. Che come ho sempre detto fin dai tempi del suo insensato ostracismo, in co… - davide_spill : SPOTCALCIO11?: Khedira, la Juve non vuole regalare lo stipendio: possibile reintegro. Dite la vostra.. Articolo ??… -