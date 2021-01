Juventus, occhi su Damsgaard: il centrocampista della Sampdoria piace a Paratici (Di sabato 30 gennaio 2021) La Juventus tiene d’occhio Mikkel Damsgaard: il centrocampista della Sampdoria piace al Paratici. Le ultime Sampdoria Juventus è alle porte, fischio d’inizio programmato alle 18 tra le mura del Ferraris. Tra le fila della squadra blucerchiata c’è un centrocampista che sarà un osservato speciale da parte della dirigenza bianconera. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 È Mikkel Damsgaard l’oggetto del desiderio di diversi club. L’Inter è stata la prima a posare gli occhi sul talento della Sampdoria, poi diversi sondaggi dalla Premier League (Tottenham, West Ham e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Latiene d’o Mikkel: ilal. Le ultimeè alle porte, fischio d’inizio programmato alle 18 tra le mura del Ferraris. Tra le filasquadra blucerchiata c’è unche sarà un osservato speciale da partedirigenza bianconera. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 È Mikkell’oggetto del desiderio di diversi club. L’Inter è stata la prima a posare glisul talento, poi diversi sondaggi dalla Premier League (Tottenham, West Ham e ...

