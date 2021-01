Il ricordo di Kobe e Gianna Bryant e le altre storie della settimana (Di sabato 30 gennaio 2021) È arrivato l’ultimo weekend di gennaio, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, ecco cosa è accaduto nelle vite delle star: dal sesto matrimonio (inatteso) di Pamela Anderson, all’addio tra Elliot Page ed Emma Portner, dalle regole per lavorare con Kate Middleton, a Keira Knightley, che ha deciso di non fare più scene di sesso nei suoi film. Tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di sabato 30 gennaio 2021) È arrivato l’ultimo weekend di gennaio, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, ecco cosa è accaduto nelle vite delle star: dal sesto matrimonio (inatteso) di Pamela Anderson, all’addio tra Elliot Page ed Emma Portner, dalle regole per lavorare con Kate Middleton, a Keira Knightley, che ha deciso di non fare più scene di sesso nei suoi film. Tutto quello che, forse, avete perso.

