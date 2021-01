Gol di Eriksen o autogol? La decisione della Lega Serie A su Inter-Benevento (Di sabato 30 gennaio 2021) Gol o non gol di Christian Eriksen? La Lega Serie A ha preso la decisione sul vantaggio nerazzurro sul Benevento. Leggi su 90min (Di sabato 30 gennaio 2021) Gol o non gol di Christian? LaA ha preso lasul vantaggio nerazzurro sul

leleadani : Tutti ora a parlare del gol, cosa naturale per lui. Parliamo piuttosto del comportamento. #professionista #Eriksen - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il #DerbyMilano nelle parole del match-winner: Christian Eriksen! ??????? #InterMilan ????… - ZZiliani : #AntonioConte che esulta al gol di #Eriksen vince il premio della cosa che fa (e farà) più ridere del 2021. #InterMilan - abdo_massa : RT @marifcinter: Madre mia la palla di Eriksen per Hakimi. E madre mia che gol si è mangiato Hakimi, tanto per non perdere l'abitudine - JJ_gianlu : RT @marifcinter: Madre mia la palla di Eriksen per Hakimi. E madre mia che gol si è mangiato Hakimi, tanto per non perdere l'abitudine -