GF Vip 5, al secondo finalista riservata anche una sorpresa in studio

La nuova puntata del Gf vip 5 ha decretato il secondo finalista nonché primo finalista uomo del reality show, tra i due amici di sempre nonché sfidanti alla seconda prova televoto indetta per la finale, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. I due candidati alla finale del reality sono stati chiamati in diretta tv dal conduttore Alfonso Signorini ad uscire dalla Casa più spiata d'Italia e a presentarsi nello studio del format dopo 4 mesi abbondanti di gioco, per apprendere il nome dell'atteso nuovo finalista. Una decretazione emozionante con tanto di sorpresa inaspettata per il neo finalista, che ora divide i telespettatori. 

GF vip, è scontro tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta

Dopo ben 137 giorni vissuti nella Casa del Gf vip 5, il conduttore del reality Alfonso ...

