Genoa, Ballardini: «Lotta salvezza con otto squadre, ci saranno difficoltà» (Di sabato 30 gennaio 2021) Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone: ecco le parole dell’allenatore rossoblu Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone. MOMENTO POSITIVO – «Non abbiamo ancora fatto nulla, c’è tutto un girone di ritorno da affrontare. Quello che è stato fatto è stato fatto bene, perché abbiamo superato delle difficoltà, ma è altrettanto vero che le difficoltà che troveremo da qui in avanti saranno superiori. Noi oggi siamo lì e ce la giochiamo con altre sette-otto squadre per la Lotta salvezza». IL CROTONE – «Il Crotone ha fatto vedere fin dall’inizio della stagione di essere una squadra organizzata, una squadra che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Davide, tecnico del, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone: ecco le parole dell’allenatore rossoblu Davide, tecnico del, ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone. MOMENTO POSITIVO – «Non abbiamo ancora fatto nulla, c’è tutto un girone di ritorno da affrontare. Quello che è stato fatto è stato fatto bene, perché abbiamo superato delle, ma è altrettanto vero che leche troveremo da qui in avantisuperiori. Noi oggi siamo lì e ce la giochiamo con altre sette-per la». IL CROTONE – «Il Crotone ha fatto vedere fin dall’inizio della stagione di essere una squadra organizzata, una squadra che ...

