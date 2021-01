Data di lancio Xiaomi Mi 11 in Italia: evento in streaming dedicato (Di sabato 30 gennaio 2021) Lo Xiaomi Mi 11 sta per arrivare in Italia: l’evento di lancio globale era nell’aria dopo la sortita fatta registrare nelle scorse ore dal social team della divisione Italiana (di cui vi avevamo parlato in questo articolo), ma adesso c’è una Data precisa cui rendere conto. Lo Xiaomi Mi 11 debutterà ufficialmente in Italia l’8 febbraio, con un evento in diretta streaming che verrà trasmesso sui canali social di Xiaomi Italia, alle ore 13. In quell’occasione conosceremo il prezzo dello Xiaomi Mi 11 per quanto riguarda il nostro Paese, che è anche poi l’unica informazione che ancora ci manca relativamente a questo dispositivo, che si è fatto attendere un po’ più del ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) LoMi 11 sta per arrivare in: l’diglobale era nell’aria dopo la sortita fatta registrare nelle scorse ore dal social team della divisionena (di cui vi avevamo parlato in questo articolo), ma adesso c’è unaprecisa cui rendere conto. LoMi 11 debutterà ufficialmente inl’8 febbraio, con unin direttache verrà trasmesso sui canali social di, alle ore 13. In quell’occasione conosceremo il prezzo delloMi 11 per quanto riguarda il nostro Paese, che è anche poi l’unica informazione che ancora ci manca relativamente a questo dispositivo, che si è fatto attendere un po’ più del ...

cellicom : Puyo Puyo Tetris 2, c’è la data di lancio per la versione Pc - SimoneGironi : Ing.Gironi Xiaomi Mi 11, ecco la data ufficiale di lancio internazionale - - HDblog : RT @HDblog: Xiaomi Mi 11, ecco la data ufficiale di lancio internazionale - HDblog : RT @HDblog: Oppo, in arrivo c'è anche A94: SoC MediaTek Helio P95 e ricarica a 30W - infoitscienza : Xiaomi Mi 11 5G in Italia: abbiamo la data di lancio ufficiale (foto) -