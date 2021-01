Blake Lively parla ai brands: “Mi sentivo insicura”, il ‘dramma’ post parto (Di sabato 30 gennaio 2021) L'ex interprete di Serena di Gossip Girl si lascia andare a un lungo messaggio sull'accettazione del corpo dopo la gravidanza e sui marchi, ricordando un momento per lei difficile L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 30 gennaio 2021) L'ex interprete di Serena di Gossip Girl si lascia andare a un lungo messaggio sull'accettazione del corpo dopo la gravidanza e sui marchi, ricordando un momento per lei difficile L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Simosamo_ : Comunque Blake Lively era palesemente Stella - damons_wife_ : tweet di apprezzamento per i look pazzeschi di Blake Lively la amo, è di una bellezza disarmante e i suoi look mi… - pipersayuso : ma quanto cazzo è bella blake lively voglio essere lei - torigemele : @spookitb wow ma c’è blake lively - TessaTrisRose : Appena finito di vedere the rhythm section su prime video ed è veramente una bomba. Ma con Blake Lively, Jude Law e… -