'Amici': Arianna fuori dalla scuola, entra Elisabetta (Di sabato 30 gennaio 2021) Puntata ricca di emozioni quella di sabato pomeriggio con 'Amici', condotto da Maria De Filippi. Il rapper Mr. Rain ha presentato il disco 'Petrichor' in uscita il 12 febbraio. Arianna ha perso la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 gennaio 2021) Puntata ricca di emozioni quella di sabato pomeriggio con '', condotto da Maria De Filippi. Il rapper Mr. Rain ha presentato il disco 'Petrichor' in uscita il 12 febbraio.ha perso la ...

tommydiner : Ho letto che è uscita Arianna Motivo in piu per non guardare amici #Amici20 - IsaeChia : ‘#Amici20’, puntata del 30/01/21: #AriannaGianfelici perde la sfida e viene eliminata, #RudyZerbi fa un gesto prov… - SimonaDiMartin9 : Quando era ancora dentro Arianna tutti a dire che la volevate adesso che è uscita la volete dentroma la coerenza?… - mpuffitato : mi son perso tipo mezzo amici, è successo qualcosa dopo l'eliminazione di Arianna? - fanpage : #Amici20, eliminata Arianna: deve lasciare la scuola -