Addio Matteo Troiano, il 'Pavarotto' di Striscia la Notizia: si è spento all'età di 78 anni

E' passato a miglior vita Matteo Troiano, il 'Pavarotto' di Striscia la Notizia: a dare la triste Notizia è Ezio Greggio con un tweet. L'uomo aveva 78 anni. Matteo Troiano, noto anche con il soprannome Maestro Pavarotto, si è spento all'età di 78 anni. A dare la triste Notizia è Ezio Greggio con un messaggio

