Villanova Monteleone in festa per i 100 anni della signora Rita Marras

UnioneSarda : #Sardegna - Due nuovi casi di #Covid19 a #VillanovaMonteleone, guariti cinque cittadini a #Nulvi -

Ultime Notizie dalla rete : Villanova Monteleone

L'Unione Sarda.it

Un compleanno ristretto, considerata l'emergenza che stiamo vivendo, ma non priva di quell'affetto che i suoi cari e l'intera comunità dile hanno fatto comunque avere. A nome di ...... Benetutti, Bonorva, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Codrongianos, Esporlatu, Luras, Martis,... Sant'Andrea Frius, Sardara, Selegas, Setzu, Soleminis, Turri, Villacidro, Villamar,Tulo, ...La signora Rita Marras raggiunge l’importante traguardo dei cento anni. Un compleanno ristretto, considerata l’emergenza che stiamo vivendo, ma non priva di quell’affetto che i suoi cari e l’intera co ...Ci ha lasciato, dopo lunga malattia, Sebastiano Rusani, 77 anni, ragionere in pensione ed ex calciatore del Minerva di Villanova Monteleone, società di cui è stato nel 1966 tra i fondatori e per vari ...