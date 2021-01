Via libera al test amichevole tra Napoli e Avellino Under15 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ arrivato il via libera da parte della FIGC per il test match tra Napoli U15 vs Avellino U15. La gara è stata programmata per il 6 febbraio alle ore 15.00 presso il centro sportivo Kennedy di Napoli. Giovanni D’Agostino, Amministatore della Idc, commenta l’operato svolto sinora dall’Avellino Youth: “Nonostante i campionati siano fermi noi non abbiamo mai interrotto le attività di Youth, la nostra priorità è quella di far crescere i nostri giovani giocatori. Questa partita, che disputiamo ben volentieri, ci da l’opportunità di confrontarci con uno dei migliori settori giovanili della Campania, in piena attività da decenni. Al momento, il test match, è l’unico modo per veder il calcio giocato dei più giovani, data l’interruzione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ arrivato il viada parte della FIGC per ilmatch traU15 vsU15. La gara è stata programmata per il 6 febbraio alle ore 15.00 presso il centro sportivo Kennedy di. Giovanni D’Agostino, Amministatore della Idc, commenta l’operato svolto sinora dall’Youth: “Nonostante i campionati siano fermi noi non abbiamo mai interrotto le attività di Youth, la nostra priorità è quella di far crescere i nostri giovani giocatori. Questa partita, che disputiamo ben volentieri, ci da l’opportunità di confrontarci con uno dei migliori settori giovanili della Campania, in piena attività da decenni. Al momento, ilmatch, è l’unico modo per veder il calcio giocato dei più giovani, data l’interruzione ...

