Uomini e Donne scende la bomba: Maurizio avrebbe dei figli (Di venerdì 29 gennaio 2021) Durante l’ultima puntata di “Uomini e Donne” Armando si lascia andare ed insinua che Maurizio abbia una famiglia in Sicilia Maurizio e GemmaGiornata burrascosa per i protagonisti di “Uomini e Donne” in particolar modo per Armando Incarnato che infuocato si scaglia contro Maurizio Guerci. Nel corso della puntata in onda oggi, venerdì 29 gennaio, i due non si risparmiano dure accuse reciproche. Accuse principalmente legate in primis alla frequentazione di entrambi con Nicole e successivamente ad altri atteggiamenti. Leggi anche ->Tara Gabrieletto di Uomini e Donne e il ritorno di fiamma con Cristian: l’indiscrezione Leggi anche -> È stata la prima corteggiatrice di Uomini e Donne: ... Leggi su kronic (Di venerdì 29 gennaio 2021) Durante l’ultima puntata di “” Armando si lascia andare ed insinua cheabbia una famiglia in Siciliae GemmaGiornata burrascosa per i protagonisti di “” in particolar modo per Armando Incarnato che infuocato si scaglia controGuerci. Nel corso della puntata in onda oggi, venerdì 29 gennaio, i due non si risparmiano dure accuse reciproche. Accuse principalmente legate in primis alla frequentazione di entrambi con Nicole e successivamente ad altri atteggiamenti. Leggi anche ->Tara Gabrieletto die il ritorno di fiamma con Cristian: l’indiscrezione Leggi anche -> È stata la prima corteggiatrice di: ...

Esercito : Gli uomini e le donne dell’@Esercito in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attor… - luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - MRTNTMSSN : @homexhar Perché mi innamoro degli unici uomini gay e di tutte le donne etero? - AngelsOfLove12 : @SibillaeApollo Ma no... basta che stai qui... Uomini che si fingono donne Donne che si fingono infermiere Mazzate Ripicche ?????????????? -