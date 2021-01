“Un incubo…”, Giulia De Lellis non rifarebbe il Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo – VIDEO (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giulia De Lellis ieri si è lungamente intrattenuta con i suoi follower. L’esperta in tendenze ha svelato di andare d’accordo con quasi tutti i suoi ex fidanzati, svelando pure come è nata la sua storia d’amore con Carlo Beretta. Di seguito, l’ex gieffina ha rivelato anche se rifarebbe o meno il Grande Fratello Vip. Perché... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 29 gennaio 2021)Deieri si è lungamente intrattenuta con i suoi follower. L’esperta in tendenze ha svelato di andare d’accordo con quasi tutti i suoi ex fidanzati, svelando pure come è nata la sua storia d’amore con Carlo Beretta. Di seguito, l’ex gieffina ha rivelato anche seo meno ilVip. Perché... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Un incubo…”, Giulia De Lellis non rifarebbe il #GFVip: ecco per quale motivo – VIDEO - Alessan07633755 : Io. Ho. Visto. Rochetman con grande orgoglio ho sognato finalisti dayane zelletta Pierpaolo Giulia. Rosalinda. Senz… - farfalladiferro : @Mirysun_ Scusate ma stasera è stato tutto davvero too much. Pensa essere chiusa in una casa con Giulia che fa così… - Giulia_DT : Sveglia per l'ennesimo incubo, non ne posso più sto malissimo quando mi sveglio. Ogni giorno ce n'è uno però, come se ne esce? - greta_meo : ho l’incubo di Giulia Salemi Guardo la diretta GF e fa i monologhi con Tommaso e Dayane, cambio, la trovo alla Pupa… -