Sì, in Cina hanno iniziato ad usare tamponi anali per il Sars-CoV-2 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 28 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via social network diverse segnalazioni della notizia (pubblicata per esempio qui e qui) secondo cui la Cina avrebbe iniziato a praticare tamponi anali su persone considerate «ad alto rischio di contrarre la Covid-19». Si tratta di una notizia vera. L’uso di questi tamponi è stato annunciato il 20 gennaio 2021 in una conferenza stampa dell’amministrazione di Pechino. Secondo la conferenza stampa – che Facta ha verificato con l’aiuto di madrelingua cinesi– tutti gli studenti e il personale di una scuola di Pechino in cui, il 18 gennaio 2021, è stato identificato un caso di Covid-19, sono stati messi in quarantena e testati con tampone nasofaringeo, orofaringeo e anale. In un altro video originariamente trasmesso il 23 gennaio 2021 ... Leggi su facta.news (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 28 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via social network diverse segnalazioni della notizia (pubblicata per esempio qui e qui) secondo cui laavrebbea praticaresu persone considerate «ad alto rischio di contrarre la Covid-19». Si tratta di una notizia vera. L’uso di questiè stato annunciato il 20 gennaio 2021 in una conferenza stampa dell’amministrazione di Pechino. Secondo la conferenza stampa – che Facta ha verificato con l’aiuto di madrelingua cinesi– tutti gli studenti e il personale di una scuola di Pechino in cui, il 18 gennaio 2021, è stato identificato un caso di Covid-19, sono stati messi in quarantena e testati con tampone nasofaringeo, orofaringeo e anale. In un altro video originariamente trasmesso il 23 gennaio 2021 ...

rpp_tweet : RT @RaffaeleFerro7: @CarloCalenda Faccio presente che i cosiddetti intellettuali di sinistra non hanno dedicato ai rapporti tra Grillo e la… - Leandro81558204 : @Ksahyarshan @FRolfi @matteosalvinimi @gbongiorno66 @LegaCamera @LegaSalvini @LNlegalombarda @LegaRegioneLomb… - 64Parisi : @InterCM16 @Giovanni1962RM Quale società? Quella sparita in Cina? Quella che sta trattando l'uscita, consegnandoci… - BeppeSammartino : @buzzico E pensare che abbiamo rischiato di partecipare alle Olimpiadi (che non si faranno) senza bandiera, mentre… - PetretRita : RT @WWFitalia: Impronte fresche di #tigre sulla neve nei territori della #Cina nord-orientale ?? Ma lo sapevi che solo dalle tracce gli stud… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina hanno I vaccini nelle carceri e le altre notizie sul virus

Non hanno piani ufficiali di immunizzazione delle persone detenute la Cina e la Russia , mentre in Svizzera il cantone di Zurigo dopo le persone anziane ha stabilito di vaccinare chi è in prigione e ...

Cina, yuan sempre più forte sui mercati valutari

... con gli ultimi dati sul Pil del 4° trimestre che hanno confermato la forza del Dragone rispetto ... Un elemento di rischio è comunque rappresentato da alcuni focolai Covid registrati in Cina da inizio ...

Perché la credibilità della Cina in Occidente è a pezzi Il Sole 24 ORE Usa, Biden «eredita» Trump: continua la guerra fredda con la Cina

Manovre militari, nessun passo indietro sul fronte dell’economia e gelo diplomatico da Polo Nord, da poli opposti. Nella guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, da Trump a Biden non ...

Cina, yuan sempre più forte sui mercati valutari

Secondo gli analisti di MPS Capital Service, l'euro/yuan dovrebbe avere ancora spazio per un ulteriore ribasso nel breve termine.

Nonpiani ufficiali di immunizzazione delle persone detenute lae la Russia , mentre in Svizzera il cantone di Zurigo dopo le persone anziane ha stabilito di vaccinare chi è in prigione e ...... con gli ultimi dati sul Pil del 4° trimestre checonfermato la forza del Dragone rispetto ... Un elemento di rischio è comunque rappresentato da alcuni focolai Covid registrati inda inizio ...Manovre militari, nessun passo indietro sul fronte dell’economia e gelo diplomatico da Polo Nord, da poli opposti. Nella guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, da Trump a Biden non ...Secondo gli analisti di MPS Capital Service, l'euro/yuan dovrebbe avere ancora spazio per un ulteriore ribasso nel breve termine.