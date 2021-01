Quanto guadagnano i concorrenti de ‘La pupa e il secchione’? (Di venerdì 29 gennaio 2021) La pupa e il secchione, a distanza di circa un anno, è tornato su Italia 1 con un nuovo conduttore. Al timone della pimpante trasmissione, stavolta, ci sarà un degno sostituto di Paolo Ruffini ovvero il comico Andrea Pucci, spalleggiato da Francesca Cipriani che, a dirla tutta, sembra propria perfetta come madrina di tutte le pupe svampite. I concorrenti in gara, peraltro, hanno già suscitato una vera curiosità da parte dei telespettatori. Il cachet percepito dal cast, però, non si può sapere nello specifico. Tuttavia è stato possibile almeno effettuare a una sorta di cifra ipotetica. Secondo alcune fonti ufficiali, infatti, pare che le pupe possano prendere circa 2 mila euro per una quindicina di giorni di presenza. Quindi, se si fanno due veloci calcoli, si può constatare che in un mese riescano a guadagnare almeno 4 mila euro. Comunque ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lae il secchione, a distanza di circa un anno, è tornato su Italia 1 con un nuovo conduttore. Al timone della pimpante trasmissione, stavolta, ci sarà un degno sostituto di Paolo Ruffini ovvero il comico Andrea Pucci, spalleggiato da Francesca Cipriani che, a dirla tutta, sembra propria perfetta come madrina di tutte le pupe svampite. Iin gara, peraltro, hanno già suscitato una vera curiosità da parte dei telespettatori. Il cachet percepito dal cast, però, non si può sapere nello specifico. Tuttavia è stato possibile almeno effettuare a una sorta di cifra ipotetica. Secondo alcune fonti ufficiali, infatti, pare che le pupe possano prendere circa 2 mila euro per una quindicina di giorni di presenza. Quindi, se si fanno due veloci calcoli, si può constatare che in un mese riescano a guadagnare almeno 4 mila euro. Comunque ...

sindacando : ??E allora chi me lo fa fare a continuare a fare l’infermiere se nello staff di Solinas potrei fare l'addetto al cer… - larcisiciliano : ?Spesso c si sorprende delle paghe d categorie, spesso residualizzate, portate alla ribalta in cronaca: 'ma quanto… - infoitcultura : La Pupa e il Secchione 2021: quanto guadagnano i concorrenti? Le cifre - Gworldmywrld : Io sadica come pochi, sono andata a vedere i dati di AlmaLaurea su un corso magistrale e quanto guadagnano post lau… - Nerowolf123 : Pensiamo a quanto sono pirla quelli che 400€ li guadagnano a settimana e violano comunque le leggi ?? #holiday… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagnano La Pupa e il Secchione 2021: quanto guadagnano i concorrenti? Le cifre ContoCorrenteOnline.it Bones and All, Luca Guadagnino ritrova Timothée Chalamet in una storia d’amore cannibale?

In attesa di Chiamami col tuo nome 2, Luca ritrova Timothée. Ma senza Armie Hammer, accusato di cannibalismo nella vita reale!

Prada Cup, Luna Rossa-American Magic 2-0: i distacchi abissali all’arrivo. Di quanto hanno vinto gli italiani?

Non c'è stata storia nelle prime due regate della semifinale di Prada Cup. Luna Rossa le ha dominate entrambe, surclassando American Magic con una facilità imbarazzante. L'imbarcazione italiana è stat ...

In attesa di Chiamami col tuo nome 2, Luca ritrova Timothée. Ma senza Armie Hammer, accusato di cannibalismo nella vita reale!Non c'è stata storia nelle prime due regate della semifinale di Prada Cup. Luna Rossa le ha dominate entrambe, surclassando American Magic con una facilità imbarazzante. L'imbarcazione italiana è stat ...