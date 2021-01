Puglia fra le regioni a rischio moderato Iss (Di venerdì 29 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: La Puglia finisce nell’elenco delle regioni con rischio moderato assieme ad Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento e Toscana. rischio basso, invece, per Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Val d’Aosta e Veneto. A evidenziarlo è il report settimanale sull’andamento della pandemia in Italia elaborato da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. Gli attualmente positivi al Covid-19 diminuiscono, ma la Puglia è terza per numero di persone che al 28 gennaio risultano ancora infette. A sottolinearlo è la Fondazione Gimbe. Stando all’elaborazione effettuata dall’organismo indipendente presieduto da Nino Cartabellotta, con 52.348 casi, la ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 29 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: Lafinisce nell’elenco delleconassieme ad Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento e Toscana.basso, invece, per Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Val d’Aosta e Veneto. A evidenziarlo è il report settimanale sull’andamento della pandemia in Italia elaborato da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. Gli attualmente positivi al Covid-19 diminuiscono, ma laè terza per numero di persone che al 28 gennaio risultano ancora infette. A sottolinearlo è la Fondazione Gimbe. Stando all’elaborazione effettuata dall’organismo indipendente presieduto da Nino Cartabellotta, con 52.348 casi, la ...

