Presentata sfiducia nei confronti del governatore lombardo

Maxdero : Presentata mozione di sfiducia a #Fontana. L’azione amministrativa di contrasto alla #pandemia si è rivelata del tu… - Giusepp66890796 : RT @Maxdero: Presentata mozione di sfiducia a #Fontana. L’azione amministrativa di contrasto alla #pandemia si è rivelata del tutto ineffic… - lvoir : RT @Maxdero: Presentata mozione di sfiducia a #Fontana. L’azione amministrativa di contrasto alla #pandemia si è rivelata del tutto ineffic… - doloresebasta : RT @Maxdero: Presentata mozione di sfiducia a #Fontana. L’azione amministrativa di contrasto alla #pandemia si è rivelata del tutto ineffic… - gcabocla : RT @Maxdero: Presentata mozione di sfiducia a #Fontana. L’azione amministrativa di contrasto alla #pandemia si è rivelata del tutto ineffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Presentata sfiducia

QuiBrescia.it

La mozione diè statainsieme ai partiti +Europa e Azione oltre che dai Lombardi civici europeisti e il movimento 5 stelle. 'La giunta Fontana si dimostra ogni giorno più incapace ...Il caso apertosi sui calcoli errati e poi corretti con la conseguente riassegnazione della fascia di rischio è alla base della mozione dida trenta consiglieri regionali di ...I gruppi regionali di opposizione in Lombardia hanno protocollato, in Consiglio regionale, una mozione di sfiducia al Presidente della Regione, Attilio Fontana. L’atto sarà calendarizzato per la discu ...Le proiezioni entro Giugno potrebbe raggiungere proporzioni preoccupanti stimate attorno a 2000 bare in attesa di tumulazione ...