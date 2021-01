Perché è il momento di parlare di neuro-privacy

Leggi su wired

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Digital Human Brain Covered with NetworksEsisterebbe lase i pensieri fossero leggibili? Evidentemente no. Allora diventa importante riflettere sulla portata delle tecniche di “lettura del cervello” che la scienza ci offre. In occasione della giornata europea della, il Garante italiano ha voluto convocare esperti e studiosi per interrogarsi sulla protezione dei dati trattati dallescienze e impiegati dalle intelligenze artificiali. Oggi infatti sono già realtà progetti per l’installazione cerebrale di microchip pensati per contenere gli effetti di malattiedegenerative, potenziare le percezioni, salvare i ricordi, amplificandoli o cancellandoli selettivamente. La risonanza magnetica funzionale può già decodificare diversi tipi di segnali cerebrali, e domani forse potremo leggere i pensieri e ...