PA, fra storici ritardi anno Covid è punto di svolta: cruciale colmare gap (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il 2020 anno della pandemia è stato caratterizzato dalla riscoperta dei servizi pubblico, non solo la sanità, ma tutti i servizi pubblici. A fronte della necessità e maggiore richiesta la PA si è mossa verso una generale semplificazione dell’erogazione dei servizi, grazie allo smart working, all’utilizzo delle app, allo SPID e a tutte le novità che sono state introdotte. Non sono mancate le polemiche, si pensi al flop del sito INPS e del bonus bici, ma alla fine la PA ha retto all’onda d’urto del Covid-19. Come sarà il futuro? L’impegno richiesto dal piano Next Generation UE è chiaro: serve una PA più dinamica, con meno burocrazia, nuovo personale con competenze e una forte trasformazione digitale. È il quadro che emerge dall’Annual Report 2020 di FPA, società del gruppo DIGITAL360, che ogni anno analizza i principali ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il 2020della pandemia è stato caratterizzato dalla riscoperta dei servizi pubblico, non solo la sanità, ma tutti i servizi pubblici. A fronte della necessità e maggiore richiesta la PA si è mossa verso una generale semplificazione dell’erogazione dei servizi, grazie allo smart working, all’utilizzo delle app, allo SPID e a tutte le novità che sono state introdotte. Non sono mancate le polemiche, si pensi al flop del sito INPS e del bonus bici, ma alla fine la PA ha retto all’onda d’urto del-19. Come sarà il futuro? L’impegno richiesto dal piano Next Generation UE è chiaro: serve una PA più dinamica, con meno burocrazia, nuovo personale con competenze e una forte trasformazione digitale. È il quadro che emerge dall’Annual Report 2020 di FPA, società del gruppo DIGITAL360, che ognianalizza i principali ...

Sgrendena : @labicirossa ...ma penso sarebbe così in (quasi) qualunque altra città, devo ammetterlo. La passeggiata spensierata… - Fra__j : RT @lavitadavivere1: Il generale Flynn: 'Credo che nei prossimi giorni assisteremo ad alcuni straordinari, storici momenti' - czap99 : I motivi della crisi italiana? Saranno chiari agli storici (non di parte) fra 200 anni. Io un'idea me la sono fatta… - CarlucciStef : Madonna ma solo io quando sento Frabotta mi viene da pensare ai frati storici più famosi tipo Frà Cristoforo Frà Ma… - ParcodiGiacomo : È proprio necessario fare continui accostamenti fra #Shoah e altri eventi storici? #GiornodellaMemoria -

Ultime Notizie dalla rete : fra storici PA, fra storici ritardi anno Covid è punto di svolta: cruciale colmare gap Il Messaggero PA, fra storici ritardi anno Covid è punto di svolta: cruciale colmare gap

Il 2020 anno della pandemia è stato caratterizzato dalla riscoperta dei servizi pubblico, non solo la sanità, ma tutti i servizi pubblici.

Viabilità, un Bailey sbloccherà il vecchio nodo di Ponte Caffaro

Per risolvere immediatamente i problemi della viabilità fra Brescia e Trento sullo snodo cruciale di Ponte Caffaro serve un ponte Bailey. Sono arrivati a questa conclusione gli amministratori brescian ...

Il 2020 anno della pandemia è stato caratterizzato dalla riscoperta dei servizi pubblico, non solo la sanità, ma tutti i servizi pubblici.Per risolvere immediatamente i problemi della viabilità fra Brescia e Trento sullo snodo cruciale di Ponte Caffaro serve un ponte Bailey. Sono arrivati a questa conclusione gli amministratori brescian ...