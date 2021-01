Oggi in tv, tutta la programmazione di venerdì 29 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) venerdì 29 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Tra le reti Rai e Mediaset lo scontro è senza esclusione di colpi. La battaglia del venerdì sera vede schierata da un lato Milly Carlucci con Il cantante mascherato, dall’altro Alfonso Signorini con il suo Grande Fratello Vip. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Esordisce questa sera su Rai1 la seconda edizione dello show Il cantante mascherato condotto, anche quest’anno, da Milly Carlucci. 9 personaggi del mondo dello spettacolo e della musica si esibiranno con sfide canore in forma anonima, nascosti all’interno di maschere che li renderanno irriconoscibili. Obiettivo del pubblico da casa e della giuria in sala – composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 gennaio 2021)29: cosa ci aspetta questa sera in tv? Tra le reti Rai e Mediaset lo scontro è senza esclusione di colpi. La battaglia delsera vede schierata da un lato Milly Carlucci con Il cantante mascherato, dall’altro Alfonso Signorini con il suo Grande Fratello Vip. Ma eccolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Esordisce questa sera su Rai1 la seconda edizione dello show Il cantante mascherato condotto, anche quest’anno, da Milly Carlucci. 9 personaggi del mondo dello spettacolo e della musica si esibiranno con sfide canore in forma anonima, nascosti all’interno di maschere che li renderanno irriconoscibili. Obiettivo del pubblico da casa e della giuria in sala – composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della ...

Agenzia_Ansa : #GiornodellaMemoria: iniziative in tutta Italia, #Mattarella premia le scuole. Concorso nazionale 'I giovani ricord… - AlbertoBagnai : Lo diceva Gramsci nel 1916 ( - GiulioBase : Film per la #GiornataDellaMemoria, in esclusiva da oggi su @RaiPlay «Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma»… - lizziemcgayire : oggi dovrei uscire con tutta la famiglia a prendere il mac a mio fratello così ne approfitto per andare al negozio… - GioielloEgidio : @visionaria_io @alby61 Anche oggi non hai preso le medicine, lo sai che il litio può risolvere i tuoi problemi. Gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta GdS - Dzeko-Sanchez, avanti tutta: oggi nuovo round tra Ausilio e Pinto. Ok del cileno, Pinamonti... Fcinternews.it Governo, mandato esplorativo o maggioranza istituzionale: il borsino della crisi e i tempi

Conte ter o larghe intese? Elezioni anticipate o governo istituzionale? A consultazioni quasi terminate (oggi al Colle andranno il centrodestra e il Movimento 5 stelle) il borsino della crisi ...

Lombardia ancora in zona arancione: si decide oggi ma il giallo resta un miraggio

Dopo la beffa dell'errore sui dati nessuna accelerazione nonostante gli appelli di negozianti e ristoratori: "Un'altra beffa dopo essere stati in lockdown ingiustamente". Il passaggio di fascia solo d ...

Conte ter o larghe intese? Elezioni anticipate o governo istituzionale? A consultazioni quasi terminate (oggi al Colle andranno il centrodestra e il Movimento 5 stelle) il borsino della crisi ...Dopo la beffa dell'errore sui dati nessuna accelerazione nonostante gli appelli di negozianti e ristoratori: "Un'altra beffa dopo essere stati in lockdown ingiustamente". Il passaggio di fascia solo d ...