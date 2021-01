Niente Serie A su Amazon: troppi abbonamenti per gli utenti (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Serie A potrebbe non fare parte dell’offerta di Amazon Prime Video, come invece era parso fino a pochi giorni fa. Calano le possibilità di vedere i match del nostro campionato sulla piattaforma streaming del colosso di Jeff Bezos, interessato a sole 3 partite per giornata, cosa che la Lega non ha ritenuto accettabile. Luigi De Servio, amministratore delegato della Lega, lo ha affermato al momento dell’apertura delle buste. Lavorare con certi player è cool, ma le modalità di fruizione verrebbero stravolte a scapito dei consumatori. La motivazione di De Servio è stata questa: accettare la proposta di Amazon avrebbe significato spingere gli spettatori ad un abbonamento in più. Il re dell’e-commerce avrebbe, peraltro, cercato di porre al centro più il marketing che il prodotto in sé, cosa che non sarebbe andata giù alla Lega, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) LaA potrebbe non fare parte dell’offerta diPrime Video, come invece era parso fino a pochi giorni fa. Calano le possibilità di vedere i match del nostro campionato sulla piattaforma streaming del colosso di Jeff Bezos, interessato a sole 3 partite per giornata, cosa che la Lega non ha ritenuto accettabile. Luigi De Servio, amministratore delegato della Lega, lo ha affermato al momento dell’apertura delle buste. Lavorare con certi player è cool, ma le modalità di fruizione verrebbero stravolte a scapito dei consumatori. La motivazione di De Servio è stata questa: accettare la proposta diavrebbe significato spingere gli spettatori ad un abbonamento in più. Il re dell’e-commerce avrebbe, peraltro, cercato di porre al centro più il marketing che il prodotto in sé, cosa che non sarebbe andata giù alla Lega, ...

