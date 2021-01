Mario Biondi | 50 anni | 9 figli e un nuovo album | «Dare | nella vita | è anche osare»?

rtl1025 : ?? Nuovo #album per @mariobiondi: '#Dare', il disco dei suoi cinquant'anni - danielarcudi : RT @klpteatro: Fabio Biondi: L’Arboreto luogo del #teatro per interpretare le trasformazioni del presente e immaginare il futuro. L’#interv… - klpteatro : Fabio Biondi: L’Arboreto luogo del #teatro per interpretare le trasformazioni del presente e immaginare il futuro.… - MaxBraz1 : Mario Biondi..che voce..?????? - CMara80 : RT @GabryAnton: #MarioBiondi: la recensione del nuovo album #Dare, uscito oggi, che ha come ospiti gli #Incognito, #IlVolo, #DodiBattaglia,… -

Uscirà il 29 gennaio 2021 il nuovo album didal titolo "Dare", un nome in sincronia tra la terminologia italiana e quella inglese, che evoca non solo la generosità dell'atto ma anche il rischio che esso comporta ('to dare' " 'osare'..."Dare", nel significato in italiano, oppure osare, in quello in inglese. È il titolo del nuovo album di, uscito ieri. "Ho trovato una grande sincronia tra le due lingue: 'dare' è un atto di grande forza, ma ci vuole coraggio per farlo. Nella mia vita ho fatto della parola dare una sorta di ...Uscirà il 29 gennaio 2021 il nuovo album di Mario Biondi dal titolo “Dare”, un nome in sincronia tra la terminologia italiana e quella inglese, che evoca non solo la generosità dell’atto ma anche il r ...Il nuovo album del crooner siciliano è un lavoro raffinato e caldo al tempo stesso, tra jazz, soul e funk, che ha come ospiti gli Incognito, Il Volo, Dodi Battaglia, Olivia Trummer Trio e High Five Qu ...