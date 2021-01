Maltempo Spagna – Arriva la tempesta Justine | caldo record ieri oltre 30 gradi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Situazione movimentata in: lungo la costa nord-occidentale oggi e domani sarà allerta rossa per venti intensi e onde fino a 8 metri. Impennata delle temperature nella Comunità Valenciana Innon c’è pace dal punto di vista meteorologico. Dopo laFilomena, che ha portato un’ondata di freddo e neve, e in seguito Gaetan, con ventii 100

meteoredit : #Maltempo Hai visto i video dei forti temporali che hanno investito la #Spagna questi ultimi giorni? - FrankH1234567 : RT @3BMeteo: Forte #maltempo tra Spagna e Francia, temporali e tempeste di vento spazzano il sudovest del Continente! - 3BMeteo : Forte #maltempo tra Spagna e Francia, temporali e tempeste di vento spazzano il sudovest del Continente! -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Spagna

3bmeteo

...ciclogenesi con minimo di pressione di circa 990hPa che porterà condizioni di spiccato... Dopo la neve e il freddo record, ecco il caldo record inSono trascorse appena due settimane da ...Dato il perdurare del, i rifiuti di plastica si riversano inevitabilmente sugli arenili ... Si tratta di ragazzi provenienti da Tunisia, Lettonia,, Croazia, Francia e Portogallo che da ...Situazione movimentata in Spagna: lungo la costa nord-occidentale oggi e domani sarà allerta rossa per venti intensi e onde fino a 8 metri. Impennata delle temperature nella Comunità Valenciana In Spa ...Negli ultimi giorni e settimane, il maltempo in Spagna è stato il principale argomento di conversazione nel commercio ortofrutticolo. Le colture spagnole hanno patito gelo e forti piogge.