Lunedì il D-Day della scuola | in classe in tutte le Regioni

Da Lunedì scuole aperte in tutte le Regioni: non accadeva da metà novembre. Dopo 2 mesi di Didattica a distanza al 100%, proteste, sioperi e occupazioni, dall'1 febbraio infatti tutti gli studenti delle seconde-terze medie e delle superiori potranno tornare ovunque in presenza, anche se con una percentuale del 50% ed in qualche Regione anche con la possibilità per le famiglie di scegliere se mandare i figli in classe o farli ancora collegare al Pc.Tra due giorni infatti, come già stabilito, risuona la campanella per tutti in Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Veneto, Sardegna, Calabria, Campania, e Puglia, mentre le altre Regioni avevano già ripreso - se pur con difficoltà e in molti istituti "a singhiozzo" - le lezioni in aula: i primi a tornare a scuola dopo le vacanze di Natale, il ...

CAMPANIA - In Campania lunedì ripartono in presenza le scuole superiori, mentre le medie erano già riprese il 25 gennaio. Ieri il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un atto di ...

Santa Maria Nuova, il Day Hospital della Ginecologia si sposta al piano 3

Santa Maria Nuova, da lunedì 1 febbraio il Day Hospital della Ginecologia sarà trasferito al piano 3 del Corpo B del Monoblocco dell'Arcispedale. Insieme al DH saranno trasferite nell'ambulatorio nr. 3.142, collocato nella ...

