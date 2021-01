L’intervento di Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip, polipo all’utero: “Mi sono spaventata” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci ospite di Verissimo, racconterà a Silvia Toffanin un retroscena inedito: alcune settimane fa si è sottoposta ad un intervento, svelando di essersi molto spaventata. Scopriamo, in dettaglio, cosa è accaduto ad una delle concorrenti più amate di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci, polipo all’utero: “Mi sono spaventata” Il ginecologo, grazie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 29 gennaio 2021)ospite di Verissimo, racconterà a Silvia Toffanin un retroscena inedito: alcune settimane fa si è sottoposta ad un intervento, svelando di essersi molto. Scopriamo, in dettaglio, cosa è accaduto ad una delle concorrenti più amate di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip.: “Mi” Il ginecologo, grazie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : L’intervento di Elisabetta Gregoraci dopo il #GFVip, polipo all’utero: “Mi sono spaventata” - lexielulu3x : RT @opinionistareal: Esprimiamo la nostra vicinanza a Elisabetta Gregoraci per l intervento subito in queste settimane.?? Per scoprire cosa… - Dalia51552942 : RT @opinionistareal: Esprimiamo la nostra vicinanza a Elisabetta Gregoraci per l intervento subito in queste settimane.?? Per scoprire cosa… - opinionistareal : Esprimiamo la nostra vicinanza a Elisabetta Gregoraci per l intervento subito in queste settimane.?? Per scoprire c… - ADM_assdemxmi : RT @lanavediteseoed: L’intervento di @FedericoNati, astrofisico e docente @unimib, autore di “L’esperienza del cielo”, questa mattina a @Ra… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervento Elisabetta Coronavirus: Fontana, 'auguro a Speranza di portare a termine piano vaccini' Affaritaliani.it