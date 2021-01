La Svimez: Recovery Plan, insufficiente la strategia di intervento per il Sud (Di venerdì 29 gennaio 2021) “La Svimez riconosce i miglioramenti introdotti nella nuova proposta di Pnrr rispetto alla versione circolata a inizio dicembre 2020, complessivamente insoddisfacente, troppo sbilanciata sugli incentivi e priva di una chiara priorità per gli investimenti volti a ridurre il divario nell’offerta di servizi (istruzione, sanità, mobilità) tra le diverse aree del Paese. Manca tuttavia ancora una maturazione piena della visione del contributo che il Mezzogiorno può dare alla ricostruzione del Paese”. E’ quanto si legge nella relazione presentata nel corso dell’audizione di oggi in commissione Bilancio alla Camera dalla Svimez. Il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere ala crisi pandemica provocata dal ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Lariconosce i miglioramenti introdotti nella nuova proposta di Pnrr rispetto alla versione circolata a inizio dicembre 2020, complessivamente insoddisfacente, troppo sbilanciata sugli incentivi e priva di una chiara priorità per gli investimenti volti a ridurre il divario nell’offerta di servizi (istruzione, sanità, mobilità) tra le diverse aree del Paese. Manca tuttavia ancora una maturazione piena della visione del contributo che il Mezzogiorno può dare alla ricostruzione del Paese”. E’ quanto si legge nella relazione presentata nel corso dell’audizione di oggi in commissione Bilancio alla Camera dalla. Il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere ala crisi pandemica provocata dal ...

