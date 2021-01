La soap Una Vita cancellata dalla televisione spagnola (Di venerdì 29 gennaio 2021) La nota soap Una Vita è stata cancellata dalla televisione spagnola dopo circa 1500 episodi raggiunti e sei anni sul set Una Vita chiude i battenti e un’altra soap spagnola è giunta così al capolinea come Il Segreto prima di lei e con oltre 1500 episodi raggiunti. Partita in Spagna sulla rete La 1 il 15 aprile 2015, Acacias 38 – questo il titolo originale – è arrivata in Italia, su Canale 5, nel giugno dello stesso anno, inserendosi nello slot delle 14.10, che ormai non aveva più particolare lustro dalla chiusura di Centovetrine. In comune con Il Segreto ha gli autori Aurora Guerra e Miquel Peidro, che hanno fatto si che la soap piacesse al pubblico italiano. Una Vita, infatti, ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021) La notaUnaè statadopo circa 1500 episodi raggiunti e sei anni sul set Unachiude i battenti e un’altraè giunta così al capolinea come Il Segreto prima di lei e con oltre 1500 episodi raggiunti. Partita in Spagna sulla rete La 1 il 15 aprile 2015, Acacias 38 – questo il titolo originale – è arrivata in Italia, su Canale 5, nel giugno dello stesso anno, inserendosi nello slot delle 14.10, che ormai non aveva più particolare lustrochiusura di Centovetrine. In comune con Il Segreto ha gli autori Aurora Guerra e Miquel Peidro, che hanno fatto si che lapiacesse al pubblico italiano. Una, infatti, ...

La nota soap Una Vita è stata cancellata dalla televisione spagnola dopo circa 1500 episodi raggiunti e sei anni festeggiati sul set ...

