Jonathan Rea e la proposta di eliminare il peggior week-end dell’anno

In questi giorni il sei campione volte campione del mondo WorldSBK Jonathan Rea sarebbe dovuto scendere in pista per i test di Jerez, ma a causa di pioggia e freddo sia il 20-21 che il 27-28 gennaio pilota e team hanno deciso di rinunciare a queste giornate di prove per evitare rischi. Rea in questi giorni a proposto alla WorldSBK di introdurre un sistema di punteggio ridotto come misura temporanea per coprire il rischio che i piloti perdano gare a causa della positività al coronavirus. Jonathan Rea vuole evitare situazioni simili a quelle accadute lo scorso anno a Rossi e Hamilton L'ultima ondata di Covid-19 in Europa ha portato a nuovi timori per la stagione 2021 del WorldSBK che inizierà il 23-25 aprile ad Assen. I protocolli del mondiale Superbike contro le infezioni da coronavirus non sono rigidi come quelli della MotoGP o della F1, anche ...

Jonathan Rea in questi giorni ha chiesto alla WorldSBK di introdurre un nuovo sistema di punteggio come misura temporanea a causa del Covid.

In una intervista a motorsport-total, Pere Riba, uomo chiave di Kawasaki nel Mondiale Superbike e capotecnico di Jonathan Rea, ha speso parole di grande ammirazione per il pilota di Forlì. Che sia il ...

