Ibrahimovic - Lukaku | interviene la Procura Figc | chiesta l' acquisizione del referto

capuanogio : #Ibrahimovic non si scusa... #Lukaku non si scusa... La Procura #Figc non è ancora intervenuta... Tutti in silenzi… - AntoVitiello : Giudice sportivo, un turno di squalifica a #Ibrahimovic e #Lukaku in Coppa Italia - Sport_Mediaset : #GiudiceSportivo: una giornata di squalifica per #Ibrahimovic e #Lukaku. #Ultimora #SportMediaset - GioGioInter : RT @cippiriddu: Fossi nell'Inter farei di tutto per prendere Dzeko perché si sta preparando il terreno per la crocifissione di Lukaku e Ibr… - AdriBatti : La procura federale indaga sulle parole di #Lukaku e #Ibrahimovic, così togliamo a #Inter e #Milan i loro giocatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Lukaku

Dopo il turno di squalifica decretato dal giudice sportivo, nuovo atto della 'telenovela' legata allo scontro tra Zlatan Ibrahmimovic e Romelunel derby di Coppa Italia. Come riporta l'ANSA, la Procura Federale ha chiesto l'acquisizione del referto arbitrale di Inter - Milan disputata martedì a San Siro per approfondire quanto ...Calcio. Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata - da scontare in Coppa Italia -dopo il derby di martedì scorso. Per entrambi l'ammonizione ricevuta per la lite in campo è motivata con il comportamento "non regolamentare". Per lo svedese la squalifica è ...ROME, JAN 29 - The Italian Soccer Federation's (FIGC) sporting prosecutor is looking into the ugly bust-up between AC Milan's Zlatan Ibrahimovic and Inter's Romelu Lukaku during Tuesday's Italian Cup ...E' arrivata la sentenza del Giudice sportivo dopo lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Una giornata di squalifica per entrambi, pertanto il ...