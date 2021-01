Giulia De Lellis, compromessa dal vero o falso: la verità sugli ex (Di venerdì 29 gennaio 2021) Attiva sui social e influencer da milioni di followers Giulia De Lellis non manca d’aderire ad ogni trend del momento che coinvolge Instagram e non solo. L’ex corteggiatrice si è così sottoposta al gioco del vero o falso coinvolgendo i suoi fan a farle domande che riguardano la sua vita privata. Giulia si è sempre mostrata sincera e trasparente, sarà anche per questo che è molto seguita. Il vero o falso di Giulia De Lellis è stato molto interessante e ovviamente alcune domande l’hanno messa in imbarazzo ma lei è riuscita comunque a rispondere. Le richieste più comuni hanno fatto riferimento al rapporto che l’influencer ha oggi con i suoi ex fidanzati. Giulia ha ammesso d’aver ancora dei rapporto con Andrea Damante ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Attiva sui social e influencer da milioni di followersDenon manca d’aderire ad ogni trend del momento che coinvolge Instagram e non solo. L’ex corteggiatrice si è così sottoposta al gioco delcoinvolgendo i suoi fan a farle domande che riguardano la sua vita privata.si è sempre mostrata sincera e trasparente, sarà anche per questo che è molto seguita. IldiDeè stato molto interessante e ovviamente alcune domande l’hanno messa in imbarazzo ma lei è riuscita comunque a rispondere. Le richieste più comuni hanno fatto riferimento al rapporto che l’influencer ha oggi con i suoi ex fidanzati.ha ammesso d’aver ancora dei rapporto con Andrea Damante ...

