(Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Aquila - E' di Roccacasale ladala Carmagnola, in. Sgomento e cordoglio nel borgo aquilano della Valle Peligna. La, Teodora Casasanta era la nipote del vice sindaco, Agostino De Simone che ha raccontato di aver appreso la notizia su comunicazione del comandante dei carabinieri della stazione di Pratola Peligna. La mamma e il fratello dellasono partiti alla volta delper le formalità di rito e, dopo l'effettuazione dell'autopsia, per riportare le salme in paese dove saranno svolti i funerali Laè statadalAlexandro Riccio, 39 anni,aldi 5 anni, Ludovico, perché lei voleva ...

serenel14278447 : Annullamento, controllo e distruzione: ecco cosa succede alle donne vittime di violenza - abruzzo24ore : Femminicidio in Piemonte, è abruzzese la giovane donna uccisa insieme al figlio dal marito - LaStampaTV : VIDEO | Annullamento, controllo e distruzione: così si arriva al femminicidio. 4mila donne in Piemonte hanno chiest… -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Piemonte

Corriere della Sera

La 39enne era un'operatrice sociosanitaria e viveva incol marito Alexandro Riccio . L'...SULMONA "Le lacrime e il dolore non sono sufficienti per esprimere il cordoglio per il...La mamma e il fratello della donna sono partiti alla volta delper le formalità di rito e, dopo l'effettuazione dell'autopsia, per riportare le salme in paese dove saranno svolti i funerali ...ROCCASALE – Verranno celebrati a Roccacasale, dove sarà anche istituito un giorno di lutto cittadino, i funerali di Teodora Casasanta, uccisa dal marito la notte scorsa, insieme al figlio di soli cinq ...Era di Roccacasale (L'Aquila), paese di seicento anime a guardia della Valle Peligna, Teodora Casasanta, la trentanovenne uccisa ieri insieme al figlio Ludovico di appena cinque anni, ...