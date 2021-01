Ex Ilva, via libera della Commissione Ue alle nozze Mittal-Invitalia. La Fiom: “Adesso non ci sono più scuse, bisogna investire e rilanciare” (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è il via libera della Commissione europea all’acquisizione del controllo congiunto di Am InvestCo, formalmente affittuaria degli stabilimenti ex Ilva, da parte di ArcelorMittal e Invitalia. Bruxelles spiega in un nota di aver approvato il piano, ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni, perché l’operazione “non solleva problemi di concorrenza, data l’assenza di sovrapposizioni e collegamenti verticali tra le attività delle società nello Spazio economico europeo”. L’intesa prevede un aumento di capitale per 400 milioni di euro, che darà alla partecipata del Mef il 50% dei diritti di voto della società. Il secondo investimento fino a 680 milioni sarà dovuto al closing dell’acquisto “soggetto al soddisfacimento di varie condizioni sospensive”, compreso il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è il viaeuropea all’acquisizione del controllo congiunto di Am InvestCo, formalmente affittuaria degli stabilimenti ex, da parte di Arcelor. Bruxelles spiega in un nota di aver approvato il piano, ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni, perché l’operazione “non solleva problemi di concorrenza, data l’assenza di sovrapposizioni e collegamenti verticali tra le attività delle società nello Spazio economico europeo”. L’intesa prevede un aumento di capitale per 400 milioni di euro, che darà alla partecipata del Mef il 50% dei diritti di votosocietà. Il secondo investimento fino a 680 milioni sarà dovuto al closing dell’acquisto “soggetto al soddisfacimento di varie condizioni sospensive”, compreso il ...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "A questo punto non c'è davvero più nulla che impedisca o possa rallentare un percorso di confronto e di partecipazione diffusa sulle scelte industriali, occupazionali ed a ...

Si potrà così procedere all'ingresso della società guidata da Domenico Arcuri con il 50% del capitale. La partecipata pubblica salirà al 60% dal 2022 ...

