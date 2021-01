Dayane Mello: c’è stata una liaison con un ex concorrente del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dayane Mello è indubbiamente tra i personaggi più centrali all’interno della casa del Grande Fratello Vip; con la sua verve e la sua schiettezza ha saputo sin dall’inizio creare dinamiche spumeggianti che hanno attraversato le vite di tutti i concorrenti. Anche fuori dalla casa, però, c’è un certo movimento verso la modella brasiliana, a partire da situazioni più serie come il suo passato familiare in Brasile, fino ad arrivare a quelle più leggere come i flirt che l’avrebbero vista protagonista. In particolare, un ex concorrente del Grande Fratello Vip sostiene di aver intrattenuto una liaison proprio con Dayane Mello. Stefano Bettarini? No. Stiamo parlando di Antonio ... Leggi su trendit (Di venerdì 29 gennaio 2021)è indubbiamente tra i personaggi più centrali all’interno della casa del; con la sua verve e la sua schiettezza ha saputo sin dall’inizio creare dinamiche spumeggianti che hanno attraversato le vite di tutti i concorrenti. Anche fuori dalla casa, però, c’è un certo movimento verso la modella brasiliana, a partire da situazioni più serie come il suo passato familiare in Brasile, fino ad arrivare a quelle più leggere come i flirt che l’avrebbero vista protagonista. In particolare, un exdelsostiene di aver intrattenuto unaproprio con. Stefano Bettarini? No. Stiamo parlando di Antonio ...

